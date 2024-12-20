Російська армія атакувала житловий будинок у Кривому Розі: п’ятеро постраждалих

Близько 23:00 19 грудня Повітряні сили України повідомили про виявлення швидкісної цілі, що рухалася в напрямку Кривого Рогу. Незабаром Олександр Вілкул підтвердив влучання у житловий двоповерховий будинок у місті.

Про це повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили України, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За словами Сергія Лисака, внаслідок ракетної атаки пошкоджено також вікна сусідньої десятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів підлітка та чоловіка.

Близько 2:00 20 грудня Вілкул повідомив про завершення аварійно-рятувальної операції.

“Ворог завдав удару балістичною ракетою по житловому двоповерховому будинку. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих: 15-річну дівчину, двох чоловіків 38 і 49 років, а також двох жінок 30 та 82 років. Двох осіб вдалося врятувати з-під завалів завдяки оперативним діям патрульної поліції та ДСНС. Усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.”