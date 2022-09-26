Техно

На об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників готуються потужні кібератаки – розвідка

26 Вересня 2022 12:11
19
хакер

Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

“Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Також кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.


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