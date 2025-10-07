На Миколаївщині інспектор СІЗО закликав росіян до вбивств захисників України

Інспектор “Миколаївського СІЗО” у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів. Він поширював проросійські гасла та закликав росіян вбивати бійців ЗСУ.

Про це повідомили в ДБР.

Зловмисник також закликав окупантів обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством.

Наразі інспектора затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України – виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно;

ч. 1 ст. 161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та приниження національної честі та гідності.

Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою. За свою підтримку окупантів йому загрожує до восьми років позбавлення волі.