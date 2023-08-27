На Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено 110 тисяч окупантів

Росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку 110 тисяч військ. Також окупанти збільшили кількість обстрілів.

Про це повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп’янський напрямок, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп’янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисячі російських окупаційних військ”, – зазначив речник.

Як пояснив Євлаш, окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку активно використовує штурмовиків так званих загонів “Шторм-Z”, а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

“Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані “вогняні вали”, як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого”, – пояснив Євлаш.

Речник наголосив, що ситуація у районі Куп’янську та Лиману контрольована українськими військовими.