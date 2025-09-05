На Львівщині суддю викрили на хабарі за “відмазування” родича від мобілізації

Правоохоронці повідомили про підозру судді одного з райсудів Львівської області. Його звинувачують в отриманні хабаря за обіцянку “вирішити питання” з мобілізацією двоюрідного брата та у приховуванні статків у декларації.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що племінниця судді передала йому 8 тисяч доларів для звільнення свого брата від мобілізації.

“Підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП”, – повідомили у прокуратурі.

Крім того, у декларації за 2024 рік суддя вказав недостовірні дані про майно своєї родини. Розбіжності склали понад 7,5 млн грн.

Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб та внесення неправдивих даних у декларацію. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 5 років ув’язнення.