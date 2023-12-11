Суспільство

На Львівщині покарали студентів училища, які побили першокурсників

11 Грудня 2023 14:56
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Львів

На Львівщині відрахували та виселили студентів училища, які побили першокурсників. Департамент освіти і науки Львівської ОВА відреагував на інцидент і заявив, що “категоричного засуджує будь-які прояви цькування” учасників освітнього процесу. 

У відомстві заявили, що винуватців відрахували з Червоненського вищого професійного училища та виселили з гуртожитку.

“Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду.⠀

Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку”, – йдеться у повідомленні департаменту на Facebook.

У департаменті освіти нагадали, що за законом батьки зобов’язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, а також пообіцяли вжити заходів, щоб запобігти булінгу.

“На відео, яке було поширено в мережі Інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег.⠀

Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах”, – додали у департаменті.


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