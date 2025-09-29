На Львівщині обвинувачений у постачанні канабісу в колонію може отримати до 10 років ув’язнення

На Львівщині перед судом постане 21-річний мешканець Борислава, якого обвинувачують у постачанні наркотиків у виправний заклад. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними слідства, чоловік придбав понад 27 грамів канабісу, розфасував його у кілька згортків і перекинув через огорожу на територію колонії в Дрогобичі. Його дії викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Дрогобицького районного відділу поліції спільно з працівниками виправної установи, під процесуальним керівництвом Дрогобицької окружної прокуратури.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований до суду.

Обвинуваченому інкримінують ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів»). У разі доведення вини йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.