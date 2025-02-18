Кримінал

На Київщині затримали посадовця колонії, який “зливав” росіянам дані про ексзасуджених, що воюють за Україну
18 Лютого 2025 10:11
читать на русском →
Посвідчення зрадника / Фото: СБУ
Посвідчення зрадника / Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння Мін’юсту викрила російського агента, який працював у виправній колонії на Київщині. Він передавав ФСБ персональні дані колишніх ув’язнених, які зараз служать у Силах оборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадник обіймав посаду керівника відділення соціально-виховної і психологічної роботи та передавав окупантам інформацію про військових: дати звільнення з колонії, характеристику та місце служби. Ворог планував використовувати ці дані для встановлення позицій українських підрозділів та спроб вербування бійців.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність агента та затримали його “на гарячому”, коли він намагався передати черговий звіт ФСБ.

Під час обшуків у нього вилучили п’ять мобільних телефонів і змінні SIM-картки для конспіративного зв’язку з російським куратором.

Затримання російського агента / Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Лютого 2025 12:30

Кабмін виділяє більше 1,5 млрд гривень на підтримку укриття Чорнобильської АЕС
18 Лютого 2025 12:17

У ДСНС некомплект кадрів сягає 25%, – Даник
18 Лютого 2025 10:59

Співпраця КНДР та РФ становить реальну загрозу для міжнародної спільноти, ― Буданов
18 Лютого 2025 10:11

На Київщині затримали посадовця колонії, який “зливав” росіянам дані про ексзасуджених, що воюють за Україну
18 Лютого 2025 09:25

Вночі над Україною збили понад сотню російських дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки