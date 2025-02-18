На Київщині затримали посадовця колонії, який “зливав” росіянам дані про ексзасуджених, що воюють за Україну

Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння Мін’юсту викрила російського агента, який працював у виправній колонії на Київщині. Він передавав ФСБ персональні дані колишніх ув’язнених, які зараз служать у Силах оборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадник обіймав посаду керівника відділення соціально-виховної і психологічної роботи та передавав окупантам інформацію про військових: дати звільнення з колонії, характеристику та місце служби. Ворог планував використовувати ці дані для встановлення позицій українських підрозділів та спроб вербування бійців.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність агента та затримали його “на гарячому”, коли він намагався передати черговий звіт ФСБ.

Під час обшуків у нього вилучили п’ять мобільних телефонів і змінні SIM-картки для конспіративного зв’язку з російським куратором.

Затримання російського агента / Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.