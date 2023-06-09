Суспільство

На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00

9 Червня 2023 16:02
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комендантська година

Рішенням оперативного штабу на Київщині запроваджують обмеження: всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

“На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу”, – йдеться у повідомлені.

В обладміністрації нагадують, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.

Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.


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