На Курахівський ТЕС запустили один блок

На Курахівській ТЕС, яка 7 липня припинила роботу після обвалу в будівлі станції, вдалося запустити в роботу один блок.

Про це повідомив генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.

Через обстріли в будівлі порушилася тримальна конструкція, згодом обвалилося бетонне перекриття. Постраждали працівники станції та ремонтного підприємства, є загиблі. Але вже сьогодні один блок запрацював”, – зазначив Коваленко.

Водночас він нагадав, якою ціною дається робота енергосистеми, і закликав українців ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

“Зараз у нас немає відключень, але ми мусимо пам’ятати: внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура є дуже пошкодженою. Енергетики тримають її у робочому стані неймовірними зусиллями, часом навіть ціною власних життів. Наразі важливо обмежувати споживання електроенергії у вечірній пік: економніше використовувати кондиціонери та інші потужні прилади”, – зазначив очільник енергокомпанії.