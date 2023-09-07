На Куп’янському напрямку росіяни продовжують готуватися до наступу — ОВА

Російські війська формують штурмові загони на Куп’янському напрямку та мають намір окупувати Куп’янськ.

Про це в етері загальнонаціонального марафону “Єдині новини” розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні вночі констатуємо, що посилилися обстріли на півночі області: у Богодухівському та Харківському районах, на Вовчанському та Куп’янському напрямках були обстріли. У ворога зараз є мета штурму Куп’янського напрямку, ми переконані, що це йому не вдасться. Ми працюємо над підвищенням обороноздатності”, — сказав Синєгубов.