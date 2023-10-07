На Куп’янському напрямку РФ втратила 25 танків за 4 дні

Напередодні українські військові на Бахмутському напрямку просунулись від 100 до 300 метрів. На Лимано-Куп’янському — підрозділ протитанкової роти за чотири дні знищили 25 російських танків.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“За минулу добу на Бахмутському напрямку українським військовим вдалось просунутись від 100 до 300 метрів. Російські військові намагаються відновити втрачене положення поблизу Андріївки. На цій ділянці відбулось 10 боїв”, — цитує Євлаша Суспільне.

За його словами, армія РФ 433 рази обстріляла Бахмутський напрямок й двічі застосовувала авіацію.

“Йдуть важкі бої, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. На північ від Бахмута продовжуються інтенсивні бойові дії. Армія РФ застосовує контрнаступальні підрозділи, аби зупинити наш наступ”, — розповів речник.

Ілля Євлаш розказав, що бійці ПВК “Вагнер” йдуть на інструкторські посади на цьому напрямку.

“Але це поодинокі випадки, досвід “вагнерівців” може бути цінним для російської армії, бо вони знають дії українських військових та знайомі з місцевістю”, — зазначив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

“На Лимано-Куп’янському напрямку український підрозділ протитанкової роти за чотири дні знищив 25 російських танків, переважно це Т-72, й бувають Т-90. Про паритет говорити складно, бо у російської армії значно більше техніки та військових, проте за рахунок нашої мобільності, планування та досвіду наші військові виграють у цьому”, — розказав Євлаш.

Ілля Євлаш каже, що на Лимано-Куп’янському — залишається динамічна ситуація. Тут за добу армія РФ здійснила 774 обстріли. Це один з рекордних показників, де російські військові застосовують все наявне озброєння. РФ продовжує наступати, за добу 14 боїв відбиті Силами оборони.

“Ближче до Куп’янська російська армія закумулювала свої підрозділи, вони намагаються пробитись до Синьківки, бо хочу нашкодити українським військовим перерізавши постачання, там залізниця. Для них, це додатковий логістичний хаб”, — розказав речник.