На Куп’янському напрямку група російських штурмовиків втратила всю бронетехнику

На Купʼянському напрямку 30 ОМБр ефективно знищує ворога. На відео колона техніки окупантів спробувала проїхати, але щось пішло не по їх плану:
На цьому історія невдалого штурму не закінчилася. Ось що трапилося далі:
На Купʼянському напрямку 30 ОМБр ефективно знищує ворога. На відео колона техніки окупантів спробувала проїхати, але щось пішло не по їх плану:
На цьому історія невдалого штурму не закінчилася. Ось що трапилося далі:
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