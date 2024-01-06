Політика

На Куп’янському напрямку група російських штурмовиків втратила всю бронетехнику

6 Січня 2024 13:10
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куп'янськ

На Купʼянському напрямку 30 ОМБр ефективно знищує ворога. На відео колона техніки окупантів спробувала проїхати, але щось пішло не по їх плану:

На цьому історія невдалого штурму не закінчилася. Ось що трапилося далі:


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