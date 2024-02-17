На кордоні зі Словаччиною врятували ухилянтів з Полтави і Харкова

Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон, довелося не лише затримувати, а й рятувати. Тікаючи з України, вони потрапили у водну пастку.

Про це повідомляє ДПСУ.

43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві.

Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги.

Відповідне повідомлення надійшло прикордонникам відділення «Паладь Комарівці» Чопського загону від чергового ДСНС. Військовослужбовці і рятувальники розпочали спільні пошуки постраждалих. Правоохоронцям та рятувальникам довелося витратити декілька годин, аби знайти чоловіків та дістатися до них гумовим човном, оскільки останні перебували у густих чагарниках. Їх вдалося розшукати за допомогою безпілотника прикордонників.

Чоловіки дістали сильне переохолодження. Викликані на місце події медики надали їм невідкладну допомогу та доправили «швидкою» у лікарню.