На конофермі на Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинуло 140 тварин

У селищі Єлизаветівка на Дніпропетровщині сталася пожежа на конефермі, внаслідок якої загинуло понад 140 свійських тварин.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент стався вночі, коли до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про займання на вулиці Соборній, в селищі Єлизаветівка, що входить до складу Петриківської селищної громади Дніпровського району.

Вогонь охопив дах дерев’яних конструкцій господарчих споруд і загони для тварин. Площа пожежі становила 700 м², проте рятувальники змогли локалізувати та погасити вогонь.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.