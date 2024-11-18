Суспільство

На конофермі на Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинуло 140 тварин
18 Листопада 2024 11:32
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дніпро, пожежа, тварини
Пожежа на конофермі / ДСНС

У селищі Єлизаветівка на Дніпропетровщині сталася пожежа на конефермі, внаслідок якої загинуло понад 140 свійських тварин.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент стався вночі, коли до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про займання на вулиці Соборній, в селищі Єлизаветівка, що входить до складу Петриківської селищної громади Дніпровського району. 

Вогонь охопив дах дерев’яних конструкцій господарчих споруд і загони для тварин. Площа пожежі становила 700 м², проте рятувальники змогли локалізувати та погасити вогонь. 

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.


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