Суспільство

На концерт у Лужниках за участю Путіна набирають платну масовку

10 Лютого 2023 19:18
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росія

По 500 рублів обіцяють заплатити охочим прийти на концерт-мітинг у Москві, присвячений роковинам визнання Росією незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”. Оголошення в інтернет-каналах, де набирають масовку на кінозйомки та інші заходи, виявило видання “Можемо пояснити”.

Крім того, деякі студенти московського Політехнічного Університету отримали повідомлення із проханням прийти на концерт безкоштовно та привести друзів. Бажаючим потрібно надіслати фотографії своїх паспортів для перевірки ФСБ.

Імовірно, йдеться про концерт, анонсований на 22 лютого у Лужниках. Очікується, що глядачів привітає президент Росії Володимир Путін. Напередодні, 21 лютого, він звернеться із посланням до Федеральних зборів. Планова аудиторія концерту – 200 тисяч осіб, повідомляють російські ЗМІ.

Востаннє Путін виступав у Лужниках 18 березня, за три тижні після початку війни проти України. Шоу було присвячено восьмиріччю анексії Криму.

“Можемо пояснити” уточнює, що на минулорічний вересневий мітинг-концерт з нагоди анексії чотирьох регіонів України масовку набирали на той же час – 3 години, – але тоді оплата була втричі вищою: до 1500 рублів.


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