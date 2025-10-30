        Кримінал

        На Хмельниччині на трасі не розминулися дві автівки: обидва водії загинули

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 14:59
        читать на русском →
        Рятувальники на місці смертельної ДТП на Хмельниччині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці смертельної ДТП на Хмельниччині / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 30 жовтня, у Хмельницькій області на трасі сталося зіткнення двох автівок. Обидва водії загинули на місці, тіла з понівечених машин діставали рятувальники.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

        Аварія сталася о 5:37 поблизу села Мислова Хмельницького району. Зіткнулися два легкових автомобілі: Renault Espase та Renault Dokker.

        Реклама
        Реклама

        На місці події рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з салонів авто двох чоловіків 1982 та 1987 років народження.

        Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

        Місце ДТП на Хмельниччині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини