На Хмельниччині на трасі не розминулися дві автівки: обидва водії загинули

Сьогодні, 30 жовтня, у Хмельницькій області на трасі сталося зіткнення двох автівок. Обидва водії загинули на місці, тіла з понівечених машин діставали рятувальники.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Хмельницькій області.
Аварія сталася о 5:37 поблизу села Мислова Хмельницького району. Зіткнулися два легкових автомобілі: Renault Espase та Renault Dokker.
На місці події рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з салонів авто двох чоловіків 1982 та 1987 років народження.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.