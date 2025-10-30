На Хмельниччині на трасі не розминулися дві автівки: обидва водії загинули

Сьогодні, 30 жовтня, у Хмельницькій області на трасі сталося зіткнення двох автівок. Обидва водії загинули на місці, тіла з понівечених машин діставали рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

Аварія сталася о 5:37 поблизу села Мислова Хмельницького району. Зіткнулися два легкових автомобілі: Renault Espase та Renault Dokker.

На місці події рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з салонів авто двох чоловіків 1982 та 1987 років народження.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.