Суспільство

На Херсонщині тракторист підірвався на міні

18 Вересня 2023 20:17
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міна, херсонщина

В одному з населених пунктів Бериславського району під час робіт на полі трактор наїхав на російську міну, що здетонувала.

Про це в Телеграмі повідомили в ДСНС України.

У кабіні трактора перебували двоє людей, які отримали травми різного ступеня.

«По прибуттю на місце події рятувальники допомогли транспортувати постраждалих до карети швидкої допомоги. На жаль, дорогою до шпиталю один чоловік помер», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники також закликають жителів деокупованих територій не проводити роботи та не переміщатися місцями, що неперевірені саперами.


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