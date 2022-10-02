Суспільство

На Херсонщині сталися вибухи у будівлі, де перебували окупанти

2 Жовтня 2022 14:43
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херсон, вибух

У місті Берислав Херсонської області пролунало кілька вибухів у будівлі нацполіції, яку зайняли для своїх потреб окупанти.

Про це повідомляє СтратКом.

“В тичасово окупованому Бериславі кацапські виробки дуже зручно влаштувалися в одній з адмін будівель. Але видно дуже сильно декілька днів підряд святкували влаштований кабаєвим шабаш. В результаті “куріння у невизначеному місці” у кацапів погіршився чомусь настрій”, – йдеться в повідомленні.

За даними депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти.

“Вчора у Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти. І рашистів там багато під завалами залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись більше по приватному сектору”, – розповів він.


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