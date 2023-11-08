На Херсонщині росіяни вдарили по пересувному відділенню Укрпошти

Російські окупанти 8 листопада вдарили з дрона-камікадзе по пересувному відділенні Укрпошти у Херсонській області. Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, росіяни завдали удару, незважаючи на те, що бачили, що це поштове відділення, яке привезло пенсії, продукти та посилки.

“Наші героїчні працівники, на щастя, не постраждали, і це головне”, – повідомив глава компанії.

Це відділення базувалося на першій у Херсонській області деокупованій точці Укрпошти – селищі Велика Олександрівка Бериславського району.

“Локація вже стала відомою на всю країну, коли врятували автомобілі від окупантів, освоїли човни для доставки під час вибуху дамби, а тепер ще працюють під атакою дронів”, – розповів Смілянський.

Після російського удару по відділенню його працівники замість того, щоб відпочити, завтра збираються на роботу, зазначив керівник компанії. За його словами, вони хвилюються, що там із посилками та продуктами.