На Херсонщині п’ятеро дітей провалились під кригу

У Херсоньскій області п’ятеро дітей провалилися під кригу. За попередньою інформацією, двох вдалось врятувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наразі надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх.

Керівник ОВА Олександр Прокудін додав, що спочатку четверо дітей провалились під кригу. Це побачила 16-річна дівчина та кинулася на допомогу і також провалилась.

“Її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають медичну допомогу”, — написав Прокудін.