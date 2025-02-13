Кримінал

На Херсонщині п’ятеро дітей провалились під кригу
13 Лютого 2025 19:22
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Рятувальники ведуть пошуки дітей, які провалились під кригу / Фото: ДСНС
Рятувальники ведуть пошуки дітей, які провалились під кригу / Фото: ДСНС

У Херсоньскій області п’ятеро дітей провалилися під кригу. За попередньою інформацією, двох вдалось врятувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наразі надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх.

Керівник ОВА Олександр Прокудін додав, що спочатку четверо дітей провалились під кригу. Це побачила 16-річна дівчина та кинулася на допомогу і також провалилась.

“Її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають медичну допомогу”, — написав Прокудін.


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