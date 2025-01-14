На Херсонщині під час розмінування загинули два вибухотехніки

На Херсонщині під час розмінування загинули двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків — старший лейтенант Олексій Сафонов та лейтенант Ілля Дергільов.

Про це повідомляє пресслжаб МВС.

“Після чергової російської дронової атаки запорізькі вибухотехніки проводили розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади. Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація”, – розповіли у міністерстві.

У ніч на 14 січня росіяни атакували Україну 80 ударними БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 58 ударних дронів противника.