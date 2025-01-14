Кримінал

На Херсонщині під час розмінування загинули два вибухотехніки
14 Січня 2025 17:05
читать на русском →

На Херсонщині під час розмінування  загинули двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків — старший лейтенант Олексій Сафонов та лейтенант Ілля Дергільов.

Про це повідомляє пресслжаб МВС.

“Після чергової російської дронової атаки запорізькі вибухотехніки проводили розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади. Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація”, – розповіли у міністерстві.

У ніч на 14 січня росіяни атакували Україну 80 ударними БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 58 ударних дронів противника.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 16:28

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
14 Січня 2025 16:10

Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту
14 Січня 2025 15:34

Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки