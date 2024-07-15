На Херсонщині аграрій підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти

У полі поблизу села Архангельське на Херсонщині на російській вибухівці підірвався 27-річний аграрій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.

«У полі, що поблизу села Архангельське, на російській вибухівці підірвався аграрій», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, 27-річний чоловік обробляв поле, коли наїхав на протипіхотну міну, залишену окупантами.

Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, струс головного мозку, забій коліна, лопатки та голови. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

ОВА нагадує, що безпечно можна працювати можна лише на землях, що обстежили сапери.