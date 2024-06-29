На Харківському напрямку тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська, 4 – відбито – Генштаб

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.

відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають. На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосували вісім КАБів.

продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосували вісім КАБів. На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами.

з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами. На Покровському напрямку , як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.

, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.