Політика

На Харківському напрямку тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська, 4 – відбито – Генштаб
29 Червня 2024 14:52
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

  • Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.
  • На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосували вісім КАБів.
  • На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами.
  • На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.
  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.


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