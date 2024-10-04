На Харківщину нарешті йдуть дощі

З 7 жовтня у Харківській області очікуються дощі, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харківській області вже кілька місяців не було дощів. У вересні, як і в серпні, опади не спостерігалися, на початку жовтня ситуація – так само без змін. Регіон продовжує страждати від тривалої посухи.

У понеділок, 7 жовтня, прогнозується короткочасний дощ, а на вівторок, 8 жовтня, — опади протягом усього дня зі збереженням дощової погоди на ніч 9 жовтня. За даними Українського гідрометцентру, дощі триватимуть і 10 жовтня, а також 13-14 жовтня.

Температура повітря в цей період коливатиметься: 7 жовтня очікується до +27°, 8 жовтня — до +21°, 9 жовтня — до +22°.