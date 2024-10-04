Суспільство

На Харківщину нарешті йдуть дощі
4 Жовтня 2024 14:25
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Харківська ТЕЦ-5, жовтень 2020 року / glavnoe.in.ua

З 7 жовтня у Харківській області очікуються дощі, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харківській області вже кілька місяців не було дощів. У вересні, як і в серпні, опади не спостерігалися, на початку жовтня ситуація – так само без змін. Регіон продовжує страждати від тривалої посухи.

У понеділок, 7 жовтня, прогнозується короткочасний дощ, а на вівторок, 8 жовтня, — опади протягом усього дня зі збереженням дощової погоди на ніч 9 жовтня. За даними Українського гідрометцентру, дощі триватимуть і 10 жовтня, а також 13-14 жовтня.

Температура повітря в цей період коливатиметься: 7 жовтня очікується до +27°, 8 жовтня — до +21°, 9 жовтня — до +22°.


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