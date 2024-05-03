На Харківщині з’явиться нове місто

Український Кабмін схвалив проект Постанови ВР, яким пропонується віднести селище Слобожанське Чугуївського району Харківської області до категорії міст.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

“Схвалено проект Постанови Верховної Ради України “Про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області до категорії міст”, – повідомив Мельничук.

Подібне рішення ухвалено згідно із законом про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Їм передбачає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. Всі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.