Харків

На Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії – “Укренерго”

11 Лютого 2023 14:40
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електропостачання, харків

Після чергової атаки ракет та дронів ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою, на Харківщині через пошкодження енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через  мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що вночі, 11 лютого відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Внаслідок чого, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних  мереж.

В ДТЕК також підтвердили влучання у дві ТЕС компанії, які вже зазнавали атак того дня. Внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено. 

В Укренерго додають, що на Одещині фахівцям вдалося ввести в роботу частину обладнання, роботи над поверненням регіону енергоживлення продовжуються. 


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