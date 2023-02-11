На Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії – “Укренерго”

Після чергової атаки ракет та дронів ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою, на Харківщині через пошкодження енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі, 11 лютого відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Внаслідок чого, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж.

В ДТЕК також підтвердили влучання у дві ТЕС компанії, які вже зазнавали атак того дня. Внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено.

В Укренерго додають, що на Одещині фахівцям вдалося ввести в роботу частину обладнання, роботи над поверненням регіону енергоживлення продовжуються.