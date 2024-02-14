Суспільство

На Харківщині вибухотехніки виявили протитанкове мінне поле поблизу інфраструктурного об’єкта

14 Лютого 2024 14:05
читать на русском →
міни, Харківщина
Вибухотехніки / npu.gov.ua

Вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62 в Ізюмському районі на Харківщині біля інфраструктурних об’єктів.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Повідомляється, що столичні вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Ворожий арсенал знищують на окремо відведених територіях.

Також, фахівці проводять огляд лісових зон, населених пунктів, де виявляють небезпечні боєприпаси, залишені російськими військовими.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2024 13:46

Деркач заявив про активну роботу з недопущення блокування кордону поляками
14 Лютого 2024 15:27

Українські перевізники планують проветси акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
14 Лютого 2024 14:53

В Авдіївці передбачили запасні логістичні шляхи, – ЗСУ
14 Лютого 2024 14:22

НАБУ виявило передумови корупційних зловживань у Міноборони при закупівлі продуктів для ЗСУ
14 Лютого 2024 14:05

На Харківщині вибухотехніки виявили протитанкове мінне поле поблизу інфраструктурного об’єкта
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки