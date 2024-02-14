На Харківщині вибухотехніки виявили протитанкове мінне поле поблизу інфраструктурного об’єкта

Вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62 в Ізюмському районі на Харківщині біля інфраструктурних об’єктів.
Про це пише пресслужба Нацполіції.
Повідомляється, що столичні вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Ворожий арсенал знищують на окремо відведених територіях.
Також, фахівці проводять огляд лісових зон, населених пунктів, де виявляють небезпечні боєприпаси, залишені російськими військовими.