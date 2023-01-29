Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено літню жінку

29 Січня 2023 11:09
6
харків, обстріли

Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп’янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

За минулу добу 28 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території та 2 км ЛЕП на території Золочівського, Куп’янського та Чугуївського районів області. Саперами ДСНС виявлено та знешкоджено 33 одиниці ворожих боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Січня 2023 09:00
70

Росії вистачить сил наступати лише на одному напрямку, – ISW
29 Січня 2023 10:41
19

У Пентагоні обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16, – ЗМІ
28 Січня 2023 19:53
65

Щоб війна не ставала ближчою: Шольц пояснив, чому допомагає Україні
28 Січня 2023 14:39
227

Ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути у війні “абсолютної перемоги”, – RAND
28 Січня 2023 14:18
43

Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки