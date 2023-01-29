На Харківщині внаслідок обстрілів поранено літню жінку

Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп’янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

За минулу добу 28 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території та 2 км ЛЕП на території Золочівського, Куп’янського та Чугуївського районів області. Саперами ДСНС виявлено та знешкоджено 33 одиниці ворожих боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.