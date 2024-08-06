На Харківщині внаслідок нічного обстрілу загорівся будинок в Циркунах

Внаслідок нічного обстрілу Циркунів Харківської області у будинку зайнялась пожежа.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За добу ударів по Харкову не зафіксовано.

6 серпня 00:50 в селі Циркуни Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок з подальшим загорянням.

5 серпня о 23:00 росіяни обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий, пошкоджений приватний будинок.

19:00 у с. Колісніківка відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок чого пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу БПЛА та FPV о 15:35 у Великобурлуцькій ТГ були пошкоджені два автомобілі.

О 14:45 в м. Куп’янськ наслідок обстрілу FPV дроном, отримав поранення співробітник поліції.

О 14:03 в с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.