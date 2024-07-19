Суспільство

На Харківщині відновили міст який зруйнували у 2022
19 Липня 2024 19:26
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На Харківщині відкрито рух вже третім, відновленим після російського вторгнення, мостом.

Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, міст на автомобільній дорозі Р-79 був зруйнований для того, аби загальмувати просування ворога на початку повномасштабного вторгнення.

“Після того, як українські військові відкинули росіян, відразу почалися роботи з відновлення споруди, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів”, – йдеться у повідомленні.

На Харківщині відбудовано міст на автомобільній дорозі Р-79 / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Для відновлення моста було прийнято рішення відмовитися від класичних монолітних конструкцій та використати дві гофровані металеві труби. За словами спеціалістів, термін експлуатації таких труб не поступається залізобетонним конструкціям.

“На сьогодні повний комплекс робіт з капітального ремонту вже майже завершено, залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію”, – додали у службі.


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