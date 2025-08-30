На Харківщині відновили газопостачання після аварії

У Харківському районі завершили роботи з відновлення газопостачання після аварії, що сталася 28 серпня. Водночас упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, бригади оперативно усунули пошкодження, і вже розпочато подачу газу абонентам. До робіт було залучено 18 фахівців та шість одиниць спецтехніки.

Разом з тим, внаслідок російських атак постраждала одна людина. У місті Слобожанське 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ворог застосовував безпілотники типу «Герань-2» та «Молнія».

Пошкодження зафіксовані у кількох районах області. У Куп’янському районі постраждали багатоквартирний і приватний будинки в Куп’янську та автомобіль у селищі Приколотне. У Чугуївському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки у місті Слобожанське.