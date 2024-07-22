На Харківщині відкрито рух мостом на одному з найбільш важливих логістичних маршрутів

Рух вже третім мостом у Харківській області, відновленим після руйнацій через російське вторгнення відкрито, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Міст на автошляху Р-79 зруйнували, аби зупинити просування ворога ще на початку війни. Після того, як українські військові відкинули росіян, одразу почали відновлювати споруду, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів”, – повідомили у відомстві.

Міст на автошляху Р-79 було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення, аби зупинити просування ворога / Фото Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Дорога пов’язує одразу чотири райони Харківщини, відтак відновлювати її знадобилося надзвичайно швидко. Для цього було прийнято рішення використати гофровані металеві труби замість класичних монолітних конструкцій. Це в рази пришвидшило будівництво та зменшило вартість проєкту. До того ж, експлуатаційний термін таких труб має бути довшим.

Станом на зараз, майже завершено капітальний ремонт мосту. Залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію.