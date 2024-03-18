Кримінал

На Харківщині в результаті обстрілів троє людей отримали поранення Окупанти продовжують тероризувати Харківщину та знищувати мирних громадян. Упродовж доби ворог завдав ракетних, артилерійських та авіаударів по населених пунктах області. Внаслідок злочинних дій військових РФ поранено троє цивільних громадян, повідомляє поліція Харківської області. Бугаївка . 17 березня о 09:05 ворог з С-300 здійснив обстріл населеного пункту. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено одноповерховий будинок з прилеглими будівлями, тілесні ушкодження отримали два працівники медзакладу, госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджені приватні будинки, карета швидкої допомоги та цивільні автомобілі.

. 17 березня о 09:05 ворог з С-300 здійснив обстріл населеного пункту. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено одноповерховий будинок з прилеглими будівлями, тілесні ушкодження отримали два працівники медзакладу, госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджені приватні будинки, карета швидкої допомоги та цивільні автомобілі. Вовчанськ. 17 березня о 15:25 внаслідок авіаударів керованими авіабомбами зруйновано житловий будинок, пошкоджено щонайменше шість приватних домоволодінь, у двох будинках сталася пожежа, 72-річний цивільний чоловік отримав поранення. Також росіяни впродовж минулої доби обстріляли Білий Колодязь, Ківшарівку, Куп’янськ та Золочів. В цих населених пунктах обійшлося без постраждалих. Наслідки російських обстрілів Харківщини / Фото: Нацполіція



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