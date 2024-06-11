Кримінал

На Харківщині росіяни вбили “Іскандером” рибалку
11 Червня 2024 14:45

Російські окупаційні війська вдарили ракетою по Новопокровській громаді Харківської області. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один був поранений.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“Іскандером” атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки. В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці”, — йдеться у повідомленні.

Як розповів Болвінов, обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.

Сіверський Донець на Харківщині / Фото: Сергій Болвінов/Facebook

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