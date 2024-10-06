На Харківщині росіяни риють підземні тунелі у напрямку позицій Сил оборони

Протягом минулої доби в зоні відповідальності 13 бригади Національної гвардії України «Хартія» на Харківщині ворожі підрозділи активізували свою діяльність і вдались до штурмових дій, які відбили захисники України.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів представник пресслужби бригади НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов, передає Армія Inform.

Він розповів, що однією з тактичних дій ворожих підрозділів є прокладання підземних логістичних маршрутів в напрямку українських позицій.

«Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 23-го року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди», — заявив Володимир Дегтярьов.

Він зауважив, що дану тактику росіяни застосовують регулярно. У більшості випадків для боїв в місті або передмістях, ніж в лісосмугах.

«Дійсно, слід визначити, що копати вони вміють. Ми бачимо по тих наших наступальних діях, наскільки складно нам „викурювати“ ворога з їх нір, які вони викопують. Такі споруди іноді у них навіть є багаторівневими», — розповів Володимир Дегтярьов.

Представник пресслужби бригади НГУ «Хартія» окремо розповів про технічні можливості ворожих підрозділів.

«Ми знаємо, що проти нашої бригади з ворожої сторони стоїть 7 полк 11-го корпусу, який в основному сформований, точніше, продовжує формуватися з нещодавно ще сидівших в колоніях зеків», — сказав він.

За його словами, хоч «якість їх особового складу» дуже низька, технології в них на гарному рівні. Ворог активно застосовує засоби РЕБ проти української аеророзвідки.

«Ми постійно застосовуємо оновлені рішення для аеророзвідки. Утім, буквально за тиждень-два у ворога з’являється відповідь. Але, підкреслю, у нас дуже добре налагоджена система спостереження, в тому числі повітряного, за рахунок дронів, яка відбувається 24/7, в день і вночі», — наголосив Володимир Дегтярьов.

Він підкреслив, що бійці з його підрозділу бачать навіть в тилу ворога.

«Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки», — розповів Дегтярьов.