Кримінал

На Харківщині посадовець районної адміністрації приховав від декларування понад 10 млн гривень
25 Лютого 2025 17:43
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Заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації приховав статки на суму понад 10 мільйонів гривень у своїй декларації за 2021 рік.

Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, його дружина за 55 тис. грн придбала земельну ділянку у котеджному містечку на Малій Данилівці. На землі був розташований будинок – обʼєкт незавершеного будівництва. Відповідно до умов угоди, про передачу грошей за помешкання мова не йшла.

Фігурант під час подачі декларації не зазначив відомості щодо вартості земельної ділянки, обравши позначку “Не застосовується”. При цьому він достовірно знав, що земля придбана за 55 тис. гривень.

Посадовець вказав, що будинок є об’єктом незавершеного будівництва, проте, враховуючи, що кошти за нього не сплачувались, він відповідає ознакам подарунка. Фігурант це у декларації не відобразив. Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи, вартість вказаного житлового будинку становить понад 8,1 млн гривень.

Друге порушення полягає у приховуванні продажу квартири в Харкові за майже 1,8 млн грн. Також у декларації не вказано понад 90 тис. грн залишків на банківських рахунках. У результаті, посадовець вказав недостовірні відомості на суму понад 10 млн грн.

Чиновнику загрожує штраф до 85 тис. грн, громадські роботи до 240 годин або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.


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