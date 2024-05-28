Кримінал

На Харківщині палає понад 2300 га лісів

28 Травня 2024 18:02

На території Харківської області тривають 18 лісових пожеж. Більшість пожеж спричинили окупанти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

Рятувальники ліквідовують 18 лісових пожеж на території Харківської області / Фото: ДСНС

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