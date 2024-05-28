На Харківщині палає понад 2300 га лісів

На території Харківської області тривають 18 лісових пожеж. Більшість пожеж спричинили окупанти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.
Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ДСНС, складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.