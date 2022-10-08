Суспільство

На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

8 Жовтня 2022 16:15
44
прокуратура, харків

У смт Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Управління СБУ в Хврківській області спільно з криміналістами ГУНП в Харківській області виявили вказані трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.

Загиблих поховали родичі та сусіди на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
8 Жовтня 2022 17:47
151

В Москві розпочались арешти військових, – ГУР
8 Жовтня 2022 18:23
30

ЗСУ звільнили ще одне село в Херсонській області
8 Жовтня 2022 13:47
164

Паніка та черги: у Криму ввели обмеження на купівлю продуктів і пального
8 Жовтня 2022 12:12
261

Через нічний обстріл Харкова зруйновані офісні і житлові приміщення
8 Жовтня 2022 09:25
321

Рух Кримським мостом практично неможливий, готується поромна переправа
Останні новини
усі новини