На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

У смт Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Управління СБУ в Хврківській області спільно з криміналістами ГУНП в Харківській області виявили вказані трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.

Загиблих поховали родичі та сусіди на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.