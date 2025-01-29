Суспільство

На Харківщині окупанти атакували дроном швидку допомогу: троє постраждалих
29 Січня 2025 13:18
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На Харківщині окупанти завдалим удару дроном по автівці "швидкої" / Фото: Олег Синєгубов
На Харківщині окупанти завдалим удару дроном по автівці "швидкої" / Фото: Олег Синєгубов

Окупанти не припиняють обстріли міста Куп’янськ на Харківщині, активно застосовуючи безпілотники. Внаслідок одного з ударів 29 січня постраждав водій “екстренки”.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто”, – написав Синєгубов.

43-річний водій швидкої з вибуховими пораненнями госпіталізований. У 26-річної лікарки та 41-річної парамедикині – гостра реакція на стрес.

Пошкоджена ворожим дроном автівка “швидкої” на Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

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