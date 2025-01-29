На Харківщині окупанти атакували дроном швидку допомогу: троє постраждалих

Окупанти не припиняють обстріли міста Куп’янськ на Харківщині, активно застосовуючи безпілотники. Внаслідок одного з ударів 29 січня постраждав водій “екстренки”.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто”, – написав Синєгубов.

43-річний водій швидкої з вибуховими пораненнями госпіталізований. У 26-річної лікарки та 41-річної парамедикині – гостра реакція на стрес.