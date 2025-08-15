На Харківщині директор санаторію підозрюється у розкраданні 80 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів

На Харківщині директор санаторію підозрюється у розкраданні майже 80 млн грн бюджетних коштів, виділених на реабілітацію пацієнтів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Слідство встановило, що заклад не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, проте його керівник уклав договір з Національною службою здоров’я на понад 122 млн грн. Пацієнти мали отримувати комплекс реабілітаційних послуг, але фактично проходили лише формальні процедури, за які нерідко доводилося доплачувати.

До електронної системи охорони здоров’я вносили неправдиві дані, а кількість проведених процедур завищували у десятки разів, що дозволяло щомісяця отримувати мільйонні бюджетні перерахування. З лютого по вересень 2023 року на рахунок санаторію надійшло понад 78,7 млн грн, які витрачали на власні потреби, зарплати, премії та дивіденди.

Пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність належних умов: погане харчування, холод у кімнатах, несправні ліфти та відсутність реальної реабілітації.

Директору санаторію повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадовців, які підписували документи з неправдивими даними.