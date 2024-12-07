Суспільство

На Харківщині будуватимуть підземний лікувальний корпус “Ковчег”
7 Грудня 2024 18:04
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лікарня
Віктор Ляшку (другий ліворуч) представив нового ректора Харківського національного медичного університету Валерія Мясоєдова (крайній ліворуч) / Фото @synegubov

Сьогодні Харківщину відвідав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Про це повідомив керівних ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, глава міністерства представив новообраного ректора Харківського національного медичного університету Валерія Мясоєдова, який став переможцем виборів керівника закладу. Міністр наголосив, що перед новим очільником стоять важливі завдання для подальшого розвитку університету, який є стратегічним для медичної спільноти країни.

Під час візиту Ляшко провів нараду з керівниками кластерних та надкластерних лікарень Харківської області, де були визначені ключові напрями фінансування, зокрема розвиток реабілітаційних послуг у стаціонарах.

Міністр також ознайомився з реконструкцією Харківської обласної лікарні, де тривають роботи над оновленням приймального та реабілітаційного відділень. За підтримки МОЗ сюди буде поставлено сучасне медичне обладнання, зокрема ультразвукові апарати, МРТ та КТ, що забезпечить пацієнтам Харківщини своєчасну і точну діагностику.

Окрім цього, Віктор Ляшко повідомив про початок підготовки до реалізації інноваційного проекту – будівництва підземного лікувального корпусу «Ковчег», який планується запустити у 2025 році. За словами Синєгубова, на розробку проекту в державному бюджеті передбачено перші 89 мільйонів гривень.


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