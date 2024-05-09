На фронті загинув автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений

На фронті загинув Денис Зелений – автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу.

Про це в середу, повідомили в мережі кондитерських Honey, де Денис працював до того, як стати на захист України..

“Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю”, — написали колеги полеглого воїна.

Денис був офіцером секції оперативного планування батальйону “Хорив” бригади Нацгвардії “Буревій”.

Боєць є автором відомого знімку Серебрянського лісу, розташованого біля міста Кремінна на Луганщині — на знятій на заході сонця світлині видно, як росіяни залишили лише випалені дерева на місці колись пишного соснового лісу.У ЗМІ повідомляють, що Денис був відомий і через свої жартівливі відео, на якому він стояв із намальованим на картоні написом: “Ду ю спік паски?”, які він знімав у кафе, в якому працював. Уже після початку війни хлопець опублікував тематичне відео з написом: “Ду ю спік паски? Єс, ай спік. Енд орк*в ту”.