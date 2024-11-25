На фронті за добу відбулося понад 200 боєзіткнень, ситуація залишається складною

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1610 військових.

“Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Рф втратила 732 350 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1610 військових. Також українські воїни знешкодили шість танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.