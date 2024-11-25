Суспільство

На фронті за добу відбулося понад 200 боєзіткнень, ситуація залишається складною
25 Листопада 2024 09:02
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війна
Артилерія 30 ОМБр / Фото: 30 ОМБр

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1610 військових.

“Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Рф втратила 732 350 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1610 військових. Також українські воїни знешкодили шість танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.
  • На Лиманському напрямку війська РФ атакували 15 разів поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.
  • На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій військ РФ в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.
  • На Торецькому напрямку ЗСУ зупинили дев’ять спроб росіян просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки.
  • На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 46 разів атакували у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше війська РФ намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.
  • На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів позицій ЗСУ в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.
  • На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.
  • Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території, українські військові відбили 25 атак.
  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.
  • На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська з території РФ застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

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