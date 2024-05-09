Суспільство

На фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень: найбільше на Авдіївському напрямку

9 Травня 2024 19:41
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війна
Український воїн стріляє з підствольного гранатомета під час навчань / Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті протягом доби зафіксовано 76 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснило 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в районі Серебрянського лісництва на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 16 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. 
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 марні атаки на позиції наших військ районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.


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