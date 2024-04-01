Суспільство

На фронті відбулося 61 бойове зіткнення, – Генштаб

1 Квітня 2024 19:38
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війна
Український воїн на позиції / Фото: 53 омбр імені князя Володимира Мономаха

Протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.


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