На фронті відбулося 106 боєзіткнень: ворог найбільше атакує на Покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведені Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бачівськ, Порозок, Бояро-Лежачі, Прогрес. Авіаційного удару зазнав Глухів.