На фронті понад 60 боєзіткнень, третина з яких на Покровському напрямку, – Генштаб

Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати потіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор завдав двох ударів дванадцятьма НАРами по Терновому. Впродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами.

Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одна бойова броньована машина та одиниця автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку всі дев’ять штурмувальних спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував Сили оборони поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають біля Нового та Іванівського.

На Покровському напрямку від початку доби противник 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три ворожі атаки тривають.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.