        Кримінал

        На фестивалі Burning Man у США зарізали росіянина

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 11:03
        читать на русском →
        Намет в якому вбили росіянина / Фото: facebook/Chris Reigle
        Намет в якому вбили росіянина / Фото: facebook/Chris Reigle

        На фестивалі Burning Man, що проходить у пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада, знайдено мертвим 37-річного росіянина Вадима Круглова, повідомив офіс шерифа округу Першинг.

        Загиблого змогли впізнати за відбитками пальців. Влада США повідомила родину Круглова про те, що сталося. У поліції заявили, що проводять розслідування вбивства і шукають підозрюваного.

        Реклама
        Реклама

        Один з учасників фестивалю розповів поліцейським, що виявив людину, яка лежить “у калюжі крові”.

        Тіло росіянина знайшли 30 серпня, коли на фестивалі спалювали дерев’яну скульптуру The Man — традиційний символ Burning Man. Прибулі поліцейські оточили місце злочину і почали шукати докази.

        Один з учасників фестивалю Кріс Рейгл розповів, що вбивство сталося в одному з наметів. “Сусіди чули гучну сварку, яка, мабуть, спричинила ножове поранення. Влада запитувала кемперів, чи бачили вони когось з ножем Боуї”, — розповів Рейгл.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини