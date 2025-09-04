На фестивалі Burning Man у США зарізали росіянина

На фестивалі Burning Man, що проходить у пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада, знайдено мертвим 37-річного росіянина Вадима Круглова, повідомив офіс шерифа округу Першинг.

Загиблого змогли впізнати за відбитками пальців. Влада США повідомила родину Круглова про те, що сталося. У поліції заявили, що проводять розслідування вбивства і шукають підозрюваного.

Один з учасників фестивалю розповів поліцейським, що виявив людину, яка лежить “у калюжі крові”.

Тіло росіянина знайшли 30 серпня, коли на фестивалі спалювали дерев’яну скульптуру The Man — традиційний символ Burning Man. Прибулі поліцейські оточили місце злочину і почали шукати докази.

Один з учасників фестивалю Кріс Рейгл розповів, що вбивство сталося в одному з наметів. “Сусіди чули гучну сварку, яка, мабуть, спричинила ножове поранення. Влада запитувала кемперів, чи бачили вони когось з ножем Боуї”, — розповів Рейгл.