Суспільство

На два бомбосховища в Харківській області буде витрачено 172 млн гривень

19 Листопада 2023 16:27
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бомбосховище, хова

На сьогодні в Харківській області розпочато будівництво нових захисних споруд у закладах освіти Люботина та Коротича.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє його пресслужба.

«Спільно з МОН та Офісом Президента працюємо над розбудовою безпечного освітнього простору, щоб діти вийшли на офлайн-навчання. Усі проєкти мають відповідати встановленим вимогам. Зокрема, на наступний рік підготували 19 проєктів, які плануємо профінансувати з державного бюджету за рахунок субвенції», – прокоментував Олег Синєгубов.

Начальник ХОВА також наголосив, що продовжують приводити до ладу і протирадіаційні укриття.

«Усі громади мають зробити так зване домашнє завдання щодо проєктів захисних споруд. В кожному населеному пункті зробити хоча б одне укриття біля опорного закладу освіти. Звичайно, на ці проєкти необхідно виділити значні кошти. Так, на захисну споруду в Коротичі буде витрачено 99 мільйонів гривень, а в Люботині – майже 73 мільйони гривень», – зазначив Олег Синєгубов.

«Потреба у шкільних автобусах для Харківщини – більше 100 автобусів. Цього року задовольнили приблизно 18% від загальної кількості, тому продовжуємо над цим працювати», – розповів начальник Харківської ОВА.


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На два бомбосховища в Харківській області буде витрачено 172 млн гривень
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